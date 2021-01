“Non ci interessa”. Pierpaolo Pretelli, non c’è pace fuori dal GF Vip. Lui ignaro di tutto ma ora ci si mette pure la cognata (Di martedì 12 gennaio 2021) La serata dell’11 gennaio è stata contraddistinta dall’attesissimo confronto tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli. Ma ciò che ha fatto innervosire maggiormente il concorrente del ‘GF Vip’ è stato l’intervento del fratello Giulio, accusato dall’ex velino di ‘Striscia la Notizia’ di essersi intromesso un po’ troppo nella sua vita privata. Ha infatti detto ad Alfonso Signorini che aveva chiesto vivamente alla famiglia di non rilasciare dichiarazioni, quando lui sarebbe entrato nella Casa. I familiari invece non lo hanno ascoltato e non hanno fatto mistero di preferire l’ex moglie di Flavio Briatore a Giulia Salemi. Dopo la puntata in diretta, l’ex fidanzata di Francesco Monte non ha retto a quelle critiche ed è scoppiata a piangere. Nelle ultime ore si è aggiunto un nuovo capitolo di quella che sembra diventata a tutti gli effetti una saga. Ad ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 12 gennaio 2021) La serata dell’11 gennaio è stata contraddistinta dall’attesissimo confronto tra Elisabetta Gregoraci e. Ma ciò che ha fatto innervosire maggiormente il concorrente del ‘GF Vip’ è stato l’intervento del fratello Giulio, accusato dall’ex velino di ‘Striscia la Notizia’ di essersi intromesso un po’ troppo nella sua vita privata. Ha infatti detto ad Alfonso Signorini che aveva chiesto vivamente alla famiglia di non rilasciare dichiarazioni, quando lui sarebbe entrato nella Casa. I familiari invece non lo hanno ascoltato e non hanno fatto mistero di preferire l’ex moglie di Flavio Briatore a Giulia Salemi. Dopo la puntata in diretta, l’ex fidanzata di Francesco Monte non ha retto a quelle critiche ed è scoppiata a piangere. Nelle ultime ore si è aggiunto un nuovo capitolo di quella che sembra diventata a tutti gli effetti una saga. Ad ...

ItaliaViva : Non mi interessa se Conte va al Quirinale o meno. A me interessa che ci venga dato il documento del Recovery Plan e… - sandronedazieri : Avanzo una timida proposta ai politici nostrani: perché invece di Twitter e Facebook non usate, tipo, le conferenze… - matteorenzi : Cinque domande (e risposte) sulla situazione che stiamo vivendo nella #ENews di oggi. Ci interessa il numero dei va… - patriccia66 : @Marina83980874 @SimoGianlorenzi Esattamente! E che ne dite del fatto che le sue scuse sono arrivate all’una di not… - unoaroma : @mentalba25 @idee_non quel che pensi tu non c’interessa. bloccata. #gregorelli -