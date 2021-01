Maradona | l’ex preparatore Signorini | “Tante avventure insieme | ecco chi era Diego Quando è morto sono stato in silenzio per 10 giorni”

Leggi su mediagol

(Di martedì 12 gennaio 2021) La lunga intervista di Ferdinando.L'exatletico e amico diArmandoha rilasciato le sue parole in esclusiva i microfoni del quotidiano argentino Olè.ha affrontato diversi argomenti e raccontato molteplici aneddoti tutti legati al suo rapporto con l'ex numero 10 del Napoli, scomparso tragicamente nel fine novembre scorso.le sue parole: "Conho migliaia di aneddoti, Dico sempre che la sua vita non può essere raccontata in un solo film perché gli è successo ogni giorno qualcosa di diverso. Ricordo che una volta stavamo guidando la sua Ferrari su una bellissima autostrada. Era notte. Voleva farle raggiungere i 300 chilometri orari, mi ha visto mezzo incasinato e ha detto: "Hai paura, cieco". E giocando duro, ho ...