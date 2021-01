L’incontro-scontro tra Antonella Elia e Samantha De Grenet al GF Vip (Di martedì 12 gennaio 2021) Alfonso Signorini crea L’incontro tra la concorrente e l’opinionista ma si è creato un nuovo scontro Dopo il confronto della scorsa puntata, è scoppiata la polemica fuori e dentro la casa, per le offese gratuite di Antonella Elia nei confronti di Samantha De Grenet. In tanti sono intervenuti sui social per chiedere di sostituire l’opinionista, che è nota per i suoi battibecchi. Samantha De Grenet sul confronto non è d’accordo: “Sono state usate parole eccessive. Un confronto mi sembra inadeguato, non siamo amiche e non lo saremo”. Ma la produzione e Signorini pretendono il confronto: “La scorsa settimana doveva avvenire un confronto, ma quello che è successo è diverso. Sarà poi Antonella a spiegarci le sue ragioni, lei si è solo ... Leggi su 361magazine (Di martedì 12 gennaio 2021) Alfonso Signorini creatra la concorrente e l’opinionista ma si è creato un nuovoDopo il confronto della scorsa puntata, è scoppiata la polemica fuori e dentro la casa, per le offese gratuite dinei confronti diDe. In tanti sono intervenuti sui social per chiedere di sostituire l’opinionista, che è nota per i suoi battibecchi.Desul confronto non è d’accordo: “Sono state usate parole eccessive. Un confronto mi sembra inadeguato, non siamo amiche e non lo saremo”. Ma la produzione e Signorini pretendono il confronto: “La scorsa settimana doveva avvenire un confronto, ma quello che è successo è diverso. Sarà poia spiegarci le sue ragioni, lei si è solo ...

surrevnder : ho guardato il gf solo per l’incontro/scontro tra dayane e sua madre che si è rivelato sta cagata vabbè - melissa_miele : Chi ti conosce meglio, di solito, è il tuo nemico. A forza di combatterlo, puoi diventare come lui oppure amarlo...… - Erminio71890018 : @Pontifex_it Con tutta Probabilità gli 'assalitori' sono Cristiani essendo Americani. Loro hanno cercato l'Incontro e lo Scontro. - VanessaLeoni13 : Prepariamoci lunedì ad un 'inatteso' incontro/scontro tra Pier e la Gregoraci per parlare per l'ennesima volta de… - Ross_YogaYada : @Leilacimarelli @canyaman1989 Si e' buffissimo l'incontro/scontro tra Can e Yigit ?????? ma io lo preferisco in turco,… -

Ultime Notizie dalla rete : L’incontro scontro Scontro tv tra Scanzi e Cacciari: «Il governo può cadere per colpa di Renzi», «Ma no, il governo cade se non ha idee» Corriere TV