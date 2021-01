Laura Efrikian: “Con Gianni Morandi era una favola ma il primo amore si secca subito” (Di martedì 12 gennaio 2021) E’ inevitabile che Laura Efrikian parli di Gianni Morandi quando è ospite in tv e a Oggi è un altro giorno parte della sua intervista è sul quell’amore che il pubblico non dimentica (foto). E’ bella e dolcissima Laura Efrikian, ovviamente saggia a 80 anni. Parla di quando era giovanissima, del papà dei suoi figli, della storia d’amore che ha fatto sognare tanto. “Era una favola, noi ci amavamo davvero, forse quello è stato anche il motivo per cui poi finisce. Avevamo venti anni e ci chiedono di fare questo film, noi eravamo innamoratissimi, eravamo felici. Il primo amore si secca subito, credo che sia quello che non aiuti perché lo vivi con un tale entusiasmo che ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 12 gennaio 2021) E’ inevitabile cheparli diquando è ospite in tv e a Oggi è un altro giorno parte della sua intervista è sul quell’che il pubblico non dimentica (foto). E’ bella e dolcissima, ovviamente saggia a 80 anni. Parla di quando era giovanissima, del papà dei suoi figli, della storia d’che ha fatto sognare tanto. “Era una, noi ci amavamo davvero, forse quello è stato anche il motivo per cui poi finisce. Avevamo venti anni e ci chiedono di fare questo film, noi eravamo innamoratissimi, eravamo felici. Ilsi, credo che sia quello che non aiuti perché lo vivi con un tale entusiasmo che ...

