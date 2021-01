Il senso della sinistra per la crisi (Di martedì 12 gennaio 2021) ROMA – Negli anni il centrosinistra italiano ha maturato una innegabile esperienza in fatto di crisi politiche. Al punto che si può salutare la prossima con un colpo d’occhio a quelle di una volta. Quante somiglianze nell’album dei ricordi… A cominciare dai protagonisti. Il nome di Matteo Renzi rimanda giocoforza agli inizi del 2014. Allora a Palazzo Chigi c’era Enrico Letta. Il 18 gennaio del 2014, Renzi lanciava l’arcinoto hashtag #Enricostaisereno, ispiratore di molti commenti mordaci sui social. “Ma come ti viene in mente, Enrico, di sospettare del segretario del tuo stesso partito?”, s’indignava il fiorentino. Esattamente un mese dopo Renzi giurava al Quirinale al posto di Letta. Leggi su dire (Di martedì 12 gennaio 2021) ROMA – Negli anni il centrosinistra italiano ha maturato una innegabile esperienza in fatto di crisi politiche. Al punto che si può salutare la prossima con un colpo d’occhio a quelle di una volta. Quante somiglianze nell’album dei ricordi… A cominciare dai protagonisti. Il nome di Matteo Renzi rimanda giocoforza agli inizi del 2014. Allora a Palazzo Chigi c’era Enrico Letta. Il 18 gennaio del 2014, Renzi lanciava l’arcinoto hashtag #Enricostaisereno, ispiratore di molti commenti mordaci sui social. “Ma come ti viene in mente, Enrico, di sospettare del segretario del tuo stesso partito?”, s’indignava il fiorentino. Esattamente un mese dopo Renzi giurava al Quirinale al posto di Letta.

