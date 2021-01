Il cane “benedice” i fedeli all’uscita dal tempio in India: il video che sta facendo il giro del mondo (Di martedì 12 gennaio 2021) Sta facendo il giro del mondo, diventando in poco tempo virale sui social, il video che mostra la curiosa “passione” di un cane: “benedire” i fedeli che escono dal tempio Siddhivinayak di Siddhatek, in India, tempio indù dedicato a Ganesha, il dio della saggezza dalla testa di elefante. Nel video il cane dà la zampa a ogni frequentante del tempio, a mo’ di saluto dopo la permanenza all’interno del luogo sacro. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 12 gennaio 2021) Staildel, diventando in poco tempo virale sui social, ilche mostra la curiosa “passione” di un: “benedire” iche escono dalSiddhivinayak di Siddhatek, inindù dedicato a Ganesha, il dio della saggezza dalla testa di elefante. Nelildà la zampa a ogni frequentante del, a mo’ di saluto dopo la permanenza all’interno del luogo sacro. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

