Gruppo FCA - Partnership con Archer per lo sviluppo di un taxi elettrico volante

(Di martedì 12 gennaio 2021) La startup americanaAviation ha siglato un accordo con ilFCA per lodi veicoli volanti elettrici a decollo verticale (eVTOL) destinati al trasporto passeggeri, che potrebbero entrare in produzione nel 2023. Il modello in questione, del quale è stato diffuso un teaser, sarà svelato nel corso del 2021, sebbene le caratteristiche tecniche complete, per il momento, non siano ancora note: nell'unica immagine rilasciata risultano evidenti, come unici elementi distintivi, i sei motori a elica posizionati sulle ali. Il ruolo di FCA. IlFCA metterà a disposizione la propria esperienza dal punto di vista del design e della lavorazione dei compositi, ma anche l'accesso alla rete di fornitori per abbattere i costi degli aeromobili. La, dal canto suo, ha già confermato che ...