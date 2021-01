Grossi problemi mail Libero, non funziona il 12 gennaio per connessione reimpostata (Di martedì 12 gennaio 2021) Si registrano importanti problemi mail Libero in questa mattinata del 12 gennaio: non funziona il servizio di posta elettronica perché presenta un errore particolare al tentativo di accesso alla casella. In pratica si fa riferimento ad una connessione reimpostata all’interno della schermata del browser con la quale si tenta di consultare i propri messaggi. Le segnalazioni di problemi mail Libero sono cominciate intorno alle ore 11:30 di questa mattina. Il servizio Downdetector, almeno al momento di questa pubblicazione, riporta centinaia di testimonianze di utenti per i quali non è possibile provvedere proprio alla consultazione della casella di posta. Andando nel dettaglio dei problemi odierni, ... Leggi su optimagazine (Di martedì 12 gennaio 2021) Si registrano importantiin questa mattinata del 12: nonil servizio di posta elettronica perché presenta un errore particolare al tentativo di accesso alla casella. In pratica si fa riferimento ad unaall’interno della schermata del browser con la quale si tenta di consultare i propri messaggi. Le segnalazioni disono cominciate intorno alle ore 11:30 di questa mattina. Il servizio Downdetector, almeno al momento di questa pubblicazione, riporta centinaia di testimonianze di utenti per i quali non è possibile provvedere proprio alla consultazione della casella di posta. Andando nel dettaglio deiodierni, ...

immagina75 : @NandoBocchetti @DaniloToninelli Non scrive panzanate e che non ricorda che sono della sinistra loro.. sai lui ha g… - soteros1 : RT @Musso___: @scenarieconomic mi onora di un commento molto intelligente : “Perfino l’iper ottimista discorso europeo di Draghi mostra com… - PantheonVerona : L'europarlamentare della Lega, @PaoloBorchia , punta il dito contro Save: «C'è la netta impressione che agli oggett… - Manu83449580 : @syrialunaa non farti grossi problemi perchè a me hanno bocciato settimana scorsa???? Posso solo dirti di cercare di… - Chiedonoperme : RT @olindocervi: Ad #agorarai abbiamo Faraone rappresentante di Italia Morta che come la De Romanis non sa fare di conto. Ha grossi problem… -

Ultime Notizie dalla rete : Grossi problemi Bartolini e Franceschi (Lega): "Giurlani rifletta sulla sentenza, potrebbero palesarsi grossi problemi per la città" valdinievoleoggi.it Mobilità e stress, la ricetta Accenture

Nell’ultimo decennio il mercato dei servizi di mobilità cittadini è cresciuto, nei tre maggiori mercati mondiali (USA, Germania e Cina), di 140 miliardi ...

La Lega sfida la SAVE: ci dica se e come vuole investire su Verona. Sennò, se ne vada

“Il sistema Verona non può più attendere. Save dica se il Catullo ha piani per la stagione estiva: servono serietà ed investimenti, altrimenti c’è un rischio concreto di perdere le poche compagnie che ...

Nell’ultimo decennio il mercato dei servizi di mobilità cittadini è cresciuto, nei tre maggiori mercati mondiali (USA, Germania e Cina), di 140 miliardi ...“Il sistema Verona non può più attendere. Save dica se il Catullo ha piani per la stagione estiva: servono serietà ed investimenti, altrimenti c’è un rischio concreto di perdere le poche compagnie che ...