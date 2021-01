GF Vip, Cecilia Capriotti in lacrime: lo sfogo dopo la nomination (Di martedì 12 gennaio 2021) dopo la nomination di ieri sera da parte di Maria Teresa Ruta, Cecilia Capriotti si lascia andare ad un duro sfogo e scoppia in lacrime. Al GF Vip, anche ieri sera il momento delle nomination è stato fatidico: si tratta del momento in cui i concorrenti approfittano per togliersi i cosiddetti “sassolini dalla scarpa” o L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di martedì 12 gennaio 2021)ladi ieri sera da parte di Maria Teresa Ruta,si lascia andare ad un duroe scoppia in. Al GF Vip, anche ieri sera il momento delleè stato fatidico: si tratta del momento in cui i concorrenti approfittano per togliersi i cosiddetti “sassolini dalla scarpa” o L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Ann2094 : @emtrash17 Ma esattamente Cecilia cosa ha fatto nella vita per essere Vip , io non so nemmeno chi e' - Gaia19066345 : RT @IsaeChia: ‘#GfVip 5’, #CeciliaCapriotti spoilera a #DayaneMello il sostegno del #Brasile, poi lancia un appello #TzVip - xlarrysarms : RT @IsaeChia: ‘#GfVip 5’, #CeciliaCapriotti spoilera a #DayaneMello il sostegno del #Brasile, poi lancia un appello #TzVip - IsaeChia : ‘#GfVip 5’, #CeciliaCapriotti spoilera a #DayaneMello il sostegno del #Brasile, poi lancia un appello #TzVip - Notiziedi_it : Cecilia Capriotti asfalta Maria Teresa Ruta nel dopo puntata del GF Vip: “Non sei sincera, non mi interessa” | Vide… -