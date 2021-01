Eugenia, la figlia segreta data in adozione: "Sapete chi è il padre di questa ragazza?", l'ultimo fragoroso terremoto-vip (Di martedì 12 gennaio 2021) E figuriamoci se non sarebbe apparsa un'altra - l'ennesima - "figlia segreta" di Diego Armando Maradona, morto lo scorso 25 novembre. Si chiama Eugenia Loprevittola, ha 25 anni, è una giocatrice di calcio argentina, originaria de La Plata. La vicenda è emersa per mezzo di Luis Ventura, giornalista argentino che ha deciso di occuparsi della richiesta di riconoscimento: secondo Ventura, pare che Diego sapesse dell'esistenza di Eugenia. La ragazza quando nacque fu data in adozione, e soltanto dopo anni ha conosciuto la sua madre biologica. Quest' ultima le avrebbe poi rivelato che l'aveva concepita durante una relazione d'amore con Maradona. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 12 gennaio 2021) E figuriamoci se non sarebbe apparsa un'altra - l'ennesima - "" di Diego Armando Maradona, morto lo scorso 25 novembre. Si chiamaLoprevittola, ha 25 anni, è una giocatrice di calcio argentina, originaria de La Plata. La vicenda è emersa per mezzo di Luis Ventura, giornalista argentino che ha deciso di occuparsi della richiesta di riconoscimento: secondo Ventura, pare che Diego sapesse dell'esistenza di. Laquando nacque fuin, e soltanto dopo anni ha conosciuto la sua madre biologica. Quest' ultima le avrebbe poi rivelato che l'aveva concepita durante una relazione d'amore con Maradona.

