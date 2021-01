Due figlie piccole piangono la mamma: “sembrava un banale mal di testa” (Di martedì 12 gennaio 2021) Venezia è sconvolta, scomparsa come un fulmine a ciel sereno. Credevano tutti in un banalissimo mal di testa Daiana Vianello, 28enne originaria di Sacca Fisola, si è spenta all’improvviso lo scorso sabato. A nulla sono serviti l’intervento dei sanitari del Suem e i tentativi dei medici dell’ospedale Civile di salvarla. La causa della morte sarebbe un aneurisma. La notizia è riportata questa mattina dai quotidiani locali. Tra la gente lo sgomento è stato tanto. Soprattutto nelle prime ore, quando si è provati ad invididuare una reale causa per quanto accaduto. La donna, giovane e senza abitudini pericolose, era a passeggio per la città. Nessun gesto che le stesse comportando stress, e neanche un quadro clinico in grado di poter annunciare una vaga manifestazione di rischio. LEGGI ANCHE >>> Un 32enne di Chicago ha perso la ... Leggi su chenews (Di martedì 12 gennaio 2021) Venezia è sconvolta, scomparsa come un fulmine a ciel sereno. Credevano tutti in un banalissimo mal diDaiana Vianello, 28enne originaria di Sacca Fisola, si è spenta all’improvviso lo scorso sabato. A nulla sono serviti l’intervento dei sanitari del Suem e i tentativi dei medici dell’ospedale Civile di salvarla. La causa della morte sarebbe un aneurisma. La notizia è riportata questa mattina dai quotidiani locali. Tra la gente lo sgomento è stato tanto. Soprattutto nelle prime ore, quando si è provati ad invididuare una reale causa per quanto accaduto. La donna, giovane e senza abitudini pericolose, era a passeggio per la città. Nessun gesto che le stesse comportando stress, e neanche un quadro clinico in grado di poter annunciare una vaga manifestazione di rischio. LEGGI ANCHE >>> Un 32enne di Chicago ha perso la ...

Anna18842877 : @alessandra345 Io e le mie figlie abbiamo visto questa serie durante le vacanze di Natale in due giorni...hai ragio… - forelskext : figlie da solo quando ha perso la prima moglie, faceva due lavori (uno di notte e uno di giorno) per garantire la s… - imlouisfav : RT @briansassy: AH i miei due spicci su sta cosa sono il fatto che mio zio ha 3 figlie e un figlio e noi da sempre abbiamo sempre detto 'le… - briansassy : AH i miei due spicci su sta cosa sono il fatto che mio zio ha 3 figlie e un figlio e noi da sempre abbiamo sempre d… - ScorpioAngel_ : RT @magicyan1: Trent'anni fa, feci tre chilometri a piedi solo per citofonarle e, quando rispose, non ebbi neanche il coraggio di parlarle.… -

Ultime Notizie dalla rete : Due figlie Cassano, la madre di "Cocò" chiede di riavere le due figlie Gazzetta del Sud - Edizione Cosenza Kim Kardashian e Kanye West pronti al divorzio: ecco come si divideranno figli e patrimonio

L'influencer e il rapper dovranno spartire una fortuna da svariati miliardi di dollari, oltre alla custiodia dei loro quattro bambini ...

Due aule per gli studenti intitolate a Giulio Regeni

SAN VITO Il consiglio comunale ha approvato all'unanimità l'ordine del giorno su Giulio Regeni - proposto dalla consigliera Valentina Francescon (Pd) e dai capigruppo di maggioranza David ...

L'influencer e il rapper dovranno spartire una fortuna da svariati miliardi di dollari, oltre alla custiodia dei loro quattro bambini ...SAN VITO Il consiglio comunale ha approvato all'unanimità l'ordine del giorno su Giulio Regeni - proposto dalla consigliera Valentina Francescon (Pd) e dai capigruppo di maggioranza David ...