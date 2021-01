Diletta Leotta e Can Yaman “5 giorni di passione in albergo”: arrivano foto, è amore (Di martedì 12 gennaio 2021) Confermata l’indiscrezione che vede Diletta Leotta e Can Yaman insieme. L’attore turco e la giornalista siciliana sarebbero una nuova coppia. A rispondere all’interrogativo che nelle ultime ore è rimbalzato da un giornale di gossip all’altro ancora una volta Alfonso Signorini, che sul settimanale “Chi” ha pubblicato alcune immagini che mostrano i due in teneri atteggiamenti. La Leotta e Can Yaman, che avrebbero dormito nello stesso albergo, sono stati beccati dai paparazzi in un noto locale della capitale. leggi anche l’articolo —> Diletta Leotta e Can Yaman stanno insieme? “Beccati nello stesso hotel” Il settimanale Chi documenta, nel numero in edicola da mercoledì 13 gennaio, il primo clamoroso scoop dell’anno: ... Leggi su urbanpost (Di martedì 12 gennaio 2021) Confermata l’indiscrezione che vedee Caninsieme. L’attore turco e la giornalista siciliana sarebbero una nuova coppia. A rispondere all’interrogativo che nelle ultime ore è rimbalzato da un giornale di gossip all’altro ancora una volta Alfonso Signorini, che sul settimanale “Chi” ha pubblicato alcune immagini che mostrano i due in teneri atteggiamenti. Lae Can, che avrebbero dormito nello stesso, sono stati beccati dai paparazzi in un noto locale della capitale. leggi anche l’articolo —>e Canstanno insieme? “Beccati nello stesso hotel” Il settimanale Chi documenta, nel numero in edicola da mercoledì 13 gennaio, il primo clamoroso scoop dell’anno: ...

