Derby di Roma | Boniek | ' Ecco perchè Fonseca non è ancora grande'

Ultime Notizie dalla rete : Derby Roma

Con l'aggiunta di una certa difficoltà a prevalere negli scontri diretti, nei quali per ben tre volte i nerazzurri non hanno mantenuto il vantaggio acquisito (contro Lazio, Atalanta e Roma). 'Una beff ..."Venerdì abbiamo un’amichevole contro una piccola squadra. Non mi preoccupa, noi andiamo in difficoltà con le grandi. Questo pericolo non c'è con la Lazio“.