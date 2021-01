Corrotti: Raggi ministro famiglia è gioco su pelle cittadini (Di martedì 12 gennaio 2021) Roma – “Le voci di un eventuale rimpasto di Governo che includerebbe anche la Raggi e’ un gioco di poltrone che salverebbe cosi’ la sindaca dal giudizio dei romani alle prossime elezioni e dara’, allo stesso tempo, il via libera ad un’alleanza Pd-5stelle anche in Campidoglio dopo quella gia’ conclamata in Regione Lazio. Il tutto sulla pelle delle famiglie, non piu’ solo quelle romane ma di tutta Italia, ridotte a spettatori increduli di una politica lontana dalla realta’”. Cosi’ Laura Corrotti, consigliere della Lega alla Regione Lazio. Leggi su romadailynews (Di martedì 12 gennaio 2021) Roma – “Le voci di un eventuale rimpasto di Governo che includerebbe anche lae’ undi poltrone che salverebbe cosi’ la sindaca dal giudizio dei romani alle prossime elezioni e dara’, allo stesso tempo, il via libera ad un’alleanza Pd-5stelle anche in Campidoglio dopo quella gia’ conclamata in Regione Lazio. Il tutto sulladelle famiglie, non piu’ solo quelle romane ma di tutta Italia, ridotte a spettatori increduli di una politica lontana dalla realta’”. Cosi’ Laura, consigliere della Lega alla Regione Lazio.

