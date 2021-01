Can Yaman, le fans accusano le forze dell’ordine: “Lo hanno multato ingiustamente” (Di martedì 12 gennaio 2021) La multa a Can Yaman con l’accusa di aver violato le norme anti-COVID è diventata un caso pubblico. La notizia ha indignato alcune fan, che sui social hanno difeso il loro idolo, a cominciare da quelle che lo aspettavano fuori dall’Hotel Eden nel centro di Roma. Tuttavia gli agenti si sono difesi e adesso anche quelle fan rischiano giustamente di essere multate, per aver creato assembramenti. Le parole delle ammiratrici del divo turco Ciò che hanno dichiarato le ragazze, è stato anche riportato da alcuni media e ha del clamoroso. hanno riferito che non solo Can non avrebbe trasgredito alle regole (cosa che ovviamente non farebbe altro che renderci felici) e tutto sarebbe andato come stabilito tra il suo staff e il personale dell’albergo, ma sarebbero state le forze dell’ordine a ... Leggi su pianetadonne.blog (Di martedì 12 gennaio 2021) La multa a Cancon l’accusa di aver violato le norme anti-COVID è diventata un caso pubblico. La notizia ha indignato alcune fan, che sui socialdifeso il loro idolo, a cominciare da quelle che lo aspettavano fuori dall’Hotel Eden nel centro di Roma. Tuttavia gli agenti si sono difesi e adesso anche quelle fan rischiano giustamente di essere multate, per aver creato assembramenti. Le parole delle ammiratrici del divo turco Ciò chedichiarato le ragazze, è stato anche riportato da alcuni media e ha del clamoroso.riferito che non solo Can non avrebbe trasgredito alle regole (cosa che ovviamente non farebbe altro che renderci felici) e tutto sarebbe andato come stabilito tra il suo staff e il personale dell’albergo, ma sarebbero state lea ...

Corriere : Can Yaman: studi in legge, goloso. Chi è il nuovo idolo - Corriere : Can Yaman: studi in legge, goloso. Chi è il nuovo idolo - rtl1025 : ?? #CanYaman protagonista del nuovo spot #DeCecco ha mandato in tilt le tendenze ?? - GrazianaLucche1 : RT @Antonie62668652: La migliore storia d'amore del 2020 i più grandi attori ,l'attrice più bella in assoluto, la coppia fantastica x eccel… - itsava_L1012 : RT @storie_italiane: Can Yaman, alcune precisazioni sulla notizia uscita ieri su alcuni giornali #storieitaliane @eleonoradaniele https://… -