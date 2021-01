Adobe Flash Player va in pensione: addio dopo 25 anni (Di martedì 12 gennaio 2021) Adobe Flash non sarà più disponibile: l’estensione, diffusissima, del sistema Adobe va in pensione dopo 25 lunghi anni di presenza sui dispositivi di tutto il mondo. Le ragioni per la chiusura di questo software di riproduzione video sono diverse. La prima è che Adobe ha “mancato” il passo diversi anni fa, quando le grandi realtà della riproduzione in streaming hanno iniziato a diffondersi. Fino a quel momento, Adobe Flash Player era praticamente indispensabile per riprodurre contenuti video su internet. Poi Netflix, Amazon Prime Video ma anche Youtube e Facebook Watch hanno scelto di usare altri software per la riproduzione dei propri contenuti video. Nonostante l’emissione di una versione per ... Leggi su android-news.eu (Di martedì 12 gennaio 2021)non sarà più disponibile: l’estensione, diffusissima, del sistemava in25 lunghidi presenza sui dispositivi di tutto il mondo. Le ragioni per la chiusura di questo software di riproduzione video sono diverse. La prima è cheha “mancato” il passo diversifa, quando le grandi realtà della riproduzione in streaming hanno iniziato a diffondersi. Fino a quel momento,era praticamente indispensabile per riprodurre contenuti video su internet. Poi Netflix, Amazon Prime Video ma anche Youtube e Facebook Watch hanno scelto di usare altri software per la riproduzione dei propri contenuti video. Nonostante l’emissione di una versione per ...

