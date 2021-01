Viabilità, chiude al traffico via Solfatara a Pozzuoli (Di lunedì 11 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoPozzuoli (Na) – Domani e per dieci giorni sarà interdetto il traffico veicolare su via Solfatara a Pozzuoli nel tratto compreso tra il ‘Ponte Copin’ e l’incrocio con viale Bognar nei pressi della stazione Metropolitana Pozzuoli-Solfatara. L’interruzione è dovuta a lavori di ripavimentazione dell’asse viario dopo una serie e di lavori per servizi sotto traccia. La strada che si sviluppa su un segmento di via Domitiana è fondamentale nei collegamenti tra Pozzuoli e i quartieri occidentali di Napoli. Sul tratto interrotto sarà in vigore il divieto di sosta e sarà consentito il transito ai soli residenti. Per le deviazioni i veicoli provenienti da Napoli e diretti a Pozzuoli, svolteranno sulla variante ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 11 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Na) – Domani e per dieci giorni sarà interdetto ilveicolare su vianel tratto compreso tra il ‘Ponte Copin’ e l’incrocio con viale Bognar nei pressi della stazione Metropolitana. L’interruzione è dovuta a lavori di ripavimentazione dell’asse viario dopo una serie e di lavori per servizi sotto traccia. La strada che si sviluppa su un segmento di via Domitiana è fondamentale nei collegamenti trae i quartieri occidentali di Napoli. Sul tratto interrotto sarà in vigore il divieto di sosta e sarà consentito il transito ai soli residenti. Per le deviazioni i veicoli provenienti da Napoli e diretti a, svolteranno sulla variante ...

