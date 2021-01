Usa, i colossi tech silenziano Trump (e i suoi fan): «Restrizioni arbitrarie che rischiano di aumentare l’odio» (Di lunedì 11 gennaio 2021) Dopo la decisione senza precedenti presa da Twitter e Facebook di sospendere permanentemente l’account di Donald Trump per «incitazione alla violenza», è iniziata la “migrazione” dai social media mainstream: scappa chi ritiene la sospensione un atto inaccettabile di censura, ma anche chi insegue la “propria” tribù in fuga. L’arrivo di Trump su Parler – il social media molto popolare tra i suoi supporter dove peraltro sono già presenti i figli Ivanka e Donald Jr. – era data per quasi certa prima che Google e Apple decidessero di rimuoverlo dal loro app store e Amazon facesse altrettanto dal proprio servizio di web hosting. Dopo l’assalto al Congresso Usa, mentre la diaspora del pensiero Maga è in atto, viene da chiedersi se la stretta delle piattaforme tecnologiche su siti e canali di ultra-destra rappresenterà uno spartiacque nel ... Leggi su open.online (Di lunedì 11 gennaio 2021) Dopo la decisione senza precedenti presa da Twitter e Facebook di sospendere permanentemente l’account di Donaldper «incitazione alla violenza», è iniziata la “migrazione” dai social media mainstream: scappa chi ritiene la sospensione un atto inaccettabile di censura, ma anche chi insegue la “propria” tribù in fuga. L’arrivo disu Parler – il social media molto popolare tra isupporter dove peraltro sono già presenti i figli Ivanka e Donald Jr. – era data per quasi certa prima che Google e Apple decidessero di rimuoverlo dal loro app store e Amazon facesse altrettanto dal proprio servizio di web hosting. Dopo l’assalto al Congresso Usa, mentre la diaspora del pensiero Maga è in atto, viene da chiedersi se la stretta delle piattaforme tecnologiche su siti e canali di ultra-destra rappresenterà uno spartiacque nel ...

marrone_tommaso : RT @PDarK77: 3/3 Poi ci sono i colossi del GDO Grande Distribuzione Organizzata) i vari Amazon (Besoz) KROGER, Lidl ecc. - PDarK77 : 3/3 Poi ci sono i colossi del GDO Grande Distribuzione Organizzata) i vari Amazon (Besoz) KROGER, Lidl ecc. - ginammi : RT @PolicyMaker_mag: #Trump bannato da #Twitter rende inquieti i policymaker #Ue. La regolamentazione della Rete non spetta ai colossi del… - PolicyMaker_mag : #Trump bannato da #Twitter rende inquieti i policymaker #Ue. La regolamentazione della Rete non spetta ai colossi d… - simonettaxx : Ditemj una cosa ?????? ma #parler è stato bannato da @Google @Apple @amazon per la notte dei #cristalli in #usa ? O pe… -

Ultime Notizie dalla rete : Usa colossi Usa, i colossi tech silenziano Trump (e i suoi fan): «Restrizioni arbitrarie che rischiano di aumentare l’odio» Open Eurodrone, ecco cosa cercava l’hacker italiano che avrebbe viziato il voto USA

Sovranità europea: Sul sito del Super drone Europeo di Leonardo SPA c'è la parola chiave della spy story che ha coinvolge americani, CIA, Leonardo SPA e l'ambasciata USA a Roma.

Usa, Trump escluso da social: Francia e Germania criticano decisione

'E' possibile interferire con la libertà di espressione, ma secondo i limiti definiti dal legislatore, e non per decisione di un management aziendale', ha spiegato in conferenza stampa Steffen Seibert ...

Sovranità europea: Sul sito del Super drone Europeo di Leonardo SPA c'è la parola chiave della spy story che ha coinvolge americani, CIA, Leonardo SPA e l'ambasciata USA a Roma.'E' possibile interferire con la libertà di espressione, ma secondo i limiti definiti dal legislatore, e non per decisione di un management aziendale', ha spiegato in conferenza stampa Steffen Seibert ...