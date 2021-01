Ultime Notizie Roma del 11-01-2021 ore 17:10 (Di lunedì 11 gennaio 2021) Romadailynews radiogiornale informazioni Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano emergenza covid in apertura è stato trovato il nuovo paziente 1 italiano si tratterebbe di una donna milanese di 25 anni la quale era stata fatta una biopsia della pelle per una dermatosi atipica il 10 novembre 2019 prima quindi del bambino Milanese per il quale era stata documentata la presenza del virus Ma con un test fatto a dicembre 2019 la coperta è stata pubblicata su un giornale di teologia dei ricercatori guidati da Raffaele Gianotti dell’università Statale di Milano scuola nelle regioni a fascia gialla a tutte aperto per negli istituti superiori e questo creerà profonde cicatrici ho bisogno di sfogare la loro socialità lo dice la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina sono molto preoccupata Giusy oggi la didattica a distanza non può funzionare c’è un blackout della ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 11 gennaio 2021)dailynews radiogiornale informazioni Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano emergenza covid in apertura è stato trovato il nuovo paziente 1 italiano si tratterebbe di una donna milanese di 25 anni la quale era stata fatta una biopsia della pelle per una dermatosi atipica il 10 novembre 2019 prima quindi del bambino Milanese per il quale era stata documentata la presenza del virus Ma con un test fatto a dicembre 2019 la coperta è stata pubblicata su un giornale di teologia dei ricercatori guidati da Raffaele Gianotti dell’università Statale di Milano scuola nelle regioni a fascia gialla a tutte aperto per negli istituti superiori e questo creerà profonde cicatrici ho bisogno di sfogare la loro socialità lo dice la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina sono molto preoccupata Giusy oggi la didattica a distanza non può funzionare c’è un blackout della ...

