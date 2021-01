“Troppi debiti col Fisco”. Umberto si toglie la vita: era uno dei fotografi storici di Napoli (Di lunedì 11 gennaio 2021) Un altro esercente si è tolto la vita. L’ennessimo dall’inizio di questa pandemia e della crisi innescata dal lockdown di primavera e dalle risposte poco efficaci messe in campo dal governo. L’ennesimo dovuto alle difficoltà economiche. Umberto Sbrescia, 66 anni, titolare di uno dei più noti punti vendita di attrezzature fotografiche di Napoli, ha spiegato i motivi del suo gesto estremo in un biglietto indirizzato ai familiari. Lo ha scritto di suo pugno, prima di chiudersi nel suo negozio e impiccarsi. La difficile situazione economica della sua attività professionale – che per lui era anche una grande passione – lo ha consumato fino a fargli perdere ogni speranza nel futuro. Tutto è accaduto nella mattinata di sabato, e l’allarme è scattato quando Umberto non è rientrato a casa per pranzo. Sono ... Leggi su ilparagone (Di lunedì 11 gennaio 2021) Un altro esercente si è tolto la. L’ennessimo dall’inizio di questa pandemia e della crisi innescata dal lockdown di primavera e dalle risposte poco efficaci messe in campo dal governo. L’ennesimo dovuto alle difficoltà economiche.Sbrescia, 66 anni, titolare di uno dei più noti punti vendita di attrezzatureche di, ha spiegato i motivi del suo gesto estremo in un biglietto indirizzato ai familiari. Lo ha scritto di suo pugno, prima di chiudersi nel suo negozio e impiccarsi. La difficile situazione economica della sua attività professionale – che per lui era anche una grande passione – lo ha consumato fino a fargli perdere ogni speranza nel futuro. Tutto è accaduto nella mattinata di sabato, e l’allarme è scattato quandonon è rientrato a casa per pranzo. Sono ...

Napoli, suicida il fotografo Sbrescia. Il biglietto ai familiari: troppi debiti

Il suo negozio di attrezzature professionali era uno dei più noti della città. Nell’ultimo anno l’attività aveva subito gravi danni dalla pandemia. L’invito ai parenti: andate via ...

