Travaglia-Goffin in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Atp Antalya 2021 (Di lunedì 11 gennaio 2021) Stefano Travaglia è opposto a David Goffin ai quarti di finale dell'Atp di Antalya 2021. L'ascolano ha iniziato nel migliore dei modi la sua stagione, battendo due giocatori tutt'altro che banali come Kecmanovic e Ruusvuori. Il livello si alza con la seconda forza del seeding turco. La partita non sarà visibile in televisione e nemmeno in streaming vista la mancanza di copertura tv: Travaglia scenderà in campo oggi, lunedì 11 gennaio, come primo match di giornata alle 9:00 ore italiane. Sportface.it vi terrà compagnia con tutti gli approfondimenti, cronache e curiosità da Antalya.

josemorgado : ATP Antalya QFs [1] Berrettini vs. [8] Bublik Chardy vs. [5] Struff [6] Basilashvili vs. [4] De Minaur [2] Goffin vs. Travaglia - WeAreTennisITA : Berrettini e Travaglia giocano oggi i quarti di finale ad Antalya ?? Travaglia ha già migliorato il suo ranking con… - zazoomblog : LIVE Travaglia-Goffin ATP Antalya in DIRETTA: l’azzurro cerca l’impresa contro la tds n.2 - #Travaglia-Goffin… - BetsFinland : ATP Antalya: Travaglia - Goffin o23g @ 2,23 #marathonbet #melbet #1xbet #tennis #AusOpen #atp #antalya… - Leonard40959202 : Antalya Open ATP250 quarti di finale: Matteo Berrettini-Alexander Bublik Jeremy Chardy-Jan-Lennard Struff Nikoloz… -