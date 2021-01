“Ti ricordi quando ti ho sbattuto al muro?”. Mara Venier lo svela in diretta a Domenica In. Il retroscena su Pierluigi Diaco (Di lunedì 11 gennaio 2021) Pierluigi Diaco è stato ospite di Mara Venier a Domenica In. Ottimo il feeling tra la conduttrice e il suo ospite, anche per via della profonda amicizia che unisce i due da tanti anni. “È da quel pranzo che abbiamo fatto a ottobre, che non ci vediamo”, sottolinea Diaco. “Per quelli come noi, che fanno questo mestiere, è un privilegio ma anche una bella responsabilità poter lavorare in questo periodo”, ha detto. Il conduttore si è messo a nudo su alcuni particolari della sua infanzia e dell’adolescenza: della sua passione per la professione di conduttore sin da quando era ragazzino, della sua vita privata e della decisione di lasciare i social.



“Mi sono tolto dai social a luglio. – ha raccontato Diaco – L’ho fatto perché non sono capace. Essendo una ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 11 gennaio 2021)è stato ospite diIn. Ottimo il feeling tra la conduttrice e il suo ospite, anche per via della profonda amicizia che unisce i due da tanti anni. “È da quel pranzo che abbiamo fatto a ottobre, che non ci vediamo”, sottolinea. “Per quelli come noi, che fanno questo mestiere, è un privilegio ma anche una bella responsabilità poter lavorare in questo periodo”, ha detto. Il conduttore si è messo a nudo su alcuni particolari della sua infanzia e dell’adolescenza: della sua passione per la professione di conduttore sin daera ragazzino, della sua vita privata e della decisione di lasciare i social.“Mi sono tolto dai social a luglio. – ha raccontato– L’ho fatto perché non sono capace. Essendo una ...

borghi_claudio : @rosaroccaforte @UsamaDabbas @Luca_Mussati Rosa, non so come spiegartelo ma non è così. Devi avere sempre un motivo… - borghi_claudio : @Yi_Benevolence @chiaraped Ti ricordi gli attacchi a media unificati che ricevevo quando ero in maggioranza (e anch… - osmangundag1 : RT @youngslave98: Che bei ricordi ?? quando portavo le mie tette in giro per la Sardegna ?? #18Novembre #wednesdaythought #Karma #OldRomance… - arcuri00_ : Ricordi quando ti sei unito a Twitter? Io sì! #IlMioAnniversarioDiTwitter Tina già un anno per colpa tua! - staplica : Ricordi quando ti sei unito a Twitter? Io sì! #IlMioAnniversarioDiTwitter -