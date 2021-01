The Undoing, la video intervista a Hugh Grant: «Non ho Instagram, mi spaventa» (Di lunedì 11 gennaio 2021) Arriva dall’8 gennaio, con tutti e sei gli episodi disponibili per il binge watching, su Sky Atlantic The Undoing – Le verità non dette, la serie in sei episodi in cui, al fianco di Nicole Kidman e Matilda De Angelis, c’è anche lui, Hugh Grant, che considera lo show un film: «Per me questa serie è più un film di sei ore, che una classica serie tv», come ci ha raccontato durante le video interviste in collegamento su Zoom. Leggi su vanityfair (Di lunedì 11 gennaio 2021) Arriva dall’8 gennaio, con tutti e sei gli episodi disponibili per il binge watching, su Sky Atlantic The Undoing – Le verità non dette, la serie in sei episodi in cui, al fianco di Nicole Kidman e Matilda De Angelis, c’è anche lui, Hugh Grant, che considera lo show un film: «Per me questa serie è più un film di sei ore, che una classica serie tv», come ci ha raccontato durante le video interviste in collegamento su Zoom.

Gianni52092722 : @federicacaladea The undoing? Avvincente e meravigliosa. - DanGambard : @barison_andrea The Undoing molto bella, l’ho finita dopo la partita... #UdineseNapoli è stata un pianto, speriamo bene per il futuro... - hurricanebi : RT @federicacaladea: Dovendo aspettare DUE ORE per vedere il finale di The undoing per colpa del calcio di merda, mi guardo il mio comfort… - FSCastellano : comunque the undoing divorata con mamma sabato, spaziale - debsintheden : The Undoing serie ??, vabbè cast spaziale, storia magari simile a quella di altri “gialli/thriller” ma sviluppata be… -