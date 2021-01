Tara Gabrieletto ricoverata in ospedale: accanto a lei c’è Cristian Gallella (Di lunedì 11 gennaio 2021) Tara Gabrieletto è finita d’urgenza al pronto soccorso dopo dei fortissimi dolori alla pancia. La ragazza è stata ricoverata d’urgenza e subito i medici hanno capito che si trattava di coliche renali; si tratta di un disturbo molto doloroso ma per fortuna curabile. Non c’è pace insomma per l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, che qualche mese fa aveva annunciato la fine del matrimonio col fidanzato storico Cristian Gallella (conosciuto proprio nel programma di Maria De Filippi, di cui lui era uno dei tronisti) e da Roma era tornata a Verona, la sua città. Un paio di settimane fa, invece, Tara aveva pubblicato su Instagram alcune foto che la mostravano intenta a preparare degli scatoloni. Nuovo trasloco in arrivo? A quanto pare sì, perché attualmente la Gabrieletto si ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 11 gennaio 2021)è finita d’urgenza al pronto soccorso dopo dei fortissimi dolori alla pancia. La ragazza è statad’urgenza e subito i medici hanno capito che si trattava di coliche renali; si tratta di un disturbo molto doloroso ma per fortuna curabile. Non c’è pace insomma per l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, che qualche mese fa aveva annunciato la fine del matrimonio col fidanzato storico(conosciuto proprio nel programma di Maria De Filippi, di cui lui era uno dei tronisti) e da Roma era tornata a Verona, la sua città. Un paio di settimane fa, invece,aveva pubblicato su Instagram alcune foto che la mostravano intenta a preparare degli scatoloni. Nuovo trasloco in arrivo? A quanto pare sì, perché attualmente lasi ...

