Stefania Orlando e Tommaso Zorzi fanno pace | poi lui si corregge su una frase

Torna la pace tra Stefania Orlando e Tommaso Zorzi. I due amici, legatissimi all'interno della casa del GF Vip, hanno ritrovato l'armonia persa nel corso di una festa. Tommaso Zorzi… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Cristina Mastrangelo su BlogLive.it.

