"Sono ignorante, mi farò consigliare", "Non puoi dire quella roba": disastroso strafalcione di Bobby Solo, la Daniele costretta a fermarlo (Di lunedì 11 gennaio 2021) Gaffe per Bobby Solo. Il cantante, ospite a Storie Italiane su Rai 1, scivola sul vaccino: “Mi farò consigliare da alcuni amici quale fare", esordisce lasciando perplessa Eleonora Daniele. Immediata la correzione. “Ma non puoi mica scegliere quale vaccino fare”, replica la conduttrice mentre il cantante si scusa: "Da ignorante in materia, pensavo si potesse scegliere… Allora ognuno farà il vaccino che gli verrà indicato". A intervenire anche un'esperta che ha chiesto agli italiani di sottoporsi all'antidoto contro il coronavirus: "È sicuro, bisogna stare tranquilli e fare un applauso a tutti coloro che hanno lavorato per produrli", ha detto ricordando che solitamente per ottenere un vaccino ci vogliono almeno 2-3 anni. Diverso invece per il caso Covid, il cui ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 11 gennaio 2021) Gaffe per. Il cantante, ospite a Storie Italiane su Rai 1, scivola sul vaccino: “Mida alcuni amici quale fare", esordisce lasciando perplessa Eleonora. Immediata la correzione. “Ma nonmica scegliere quale vaccino fare”, replica la conduttrice mentre il cantante si scusa: "Dain materia, pensavo si potesse scegliere… Allora ognuno farà il vaccino che gli verrà indicato". A intervenire anche un'esperta che ha chiesto agli italiani di sottoporsi all'antidoto contro il coronavirus: "È sicuro, bisogna stare tranquilli e fare un applauso a tutti coloro che hanno lavorato per produrli", ha detto ricordando che solitamente per ottenere un vaccino ci vogliono almeno 2-3 anni. Diverso invece per il caso Covid, il cui ...

Fabio25629685 : @Tr0WbacK @Sicilianodoc7 Veramente, pure io ho avuto il tuo stesso sentore, però io sono ignorante perché ignoro!!? ???? - bIueciel : @aaaliuz_ io non leggo bl o cose così quindi sono ignorante - offkeyrhapsody : @neogotmyswagart che poi non mi ricordo chi mi aveva detto che fa tanto l'ascendente, ma onestamente sono un sacco ignorante sigh - kvnmajk : @ackxermxn mia mamma la domenica mi sveglia urlando che devo fare i compiti se no verrò bocciatx. mio padre quando… - nyaaacore : @orsa__75 a milano giargiana sono di solito gente molto ignorante, non per forza uno di fuori milano. sono quelli c… -

Ultime Notizie dalla rete : Sono ignorante “Deve essere meno timido” e “più ignorante”: Lirola, l’illusione di un terzino già ai saluti Fiorentina.it La montagna non ammette ignoranti

Il direttore degli impianti di una importante stazione sciistica piemontese mi ha raccontato le vicissitudini passate nelle ultime settimane.

Il direttore degli impianti di una importante stazione sciistica piemontese mi ha raccontato le vicissitudini passate nelle ultime settimane.