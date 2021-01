Scuola e covid, docente di Firenze: «Era urgente tornare a far lezione in classe» (Di lunedì 11 gennaio 2021) Il ritorno a fare lezione in classe accolto come una liberazione. «Sono molto contenta, vedere gli studenti in carne e ossa è veramente un'emozione. Oggi è uno di quei giorni in cui ti ricordi quanto sia bello fare questo lavoro, ma fino a oggi non mi è sembrato di fare la docente». Così Lisa Bartolomei, insegnante del liceo Calstenuovo di Firenze all'uscita di Scuola Leggi su firenzepost (Di lunedì 11 gennaio 2021) Il ritorno a fareinaccolto come una liberazione. «Sono molto contenta, vedere gli studenti in carne e ossa è veramente un'emozione. Oggi è uno di quei giorni in cui ti ricordi quanto sia bello fare questo lavoro, ma fino a oggi non mi è sembrato di fare la». Così Lisa Bartolomei, insegnante del liceo Calstenuovo diall'uscita di

repubblica : 'I bambini non vanno a scuola per il Covid ma frequentano il centro commerciale: chiederò all'Ipercoop di trasferir… - Agenzia_Ansa : 'Oggi la dad non può più funzionare, c'è un black out della socialità'. Così il ministro dell'Istruzione Lucia Azzo… - Agenzia_Ansa : #Scuola, lezioni all'aperto. Gli studenti chiedono di tornare in classe. Sono riprese oggi le mobilitazioni in dive… - Radio1VivaVoce : #Covid #scuola #studenti @DarioNardella: Noi abbiamo già sperimentato i #tamponi rapidi in tutte le scuole medie de… - Lillo68904581 : RT @carlakak: Lucia Azzolina non deve essere lasciata sola nella sua battaglia contro le Regioni incapaci e corrotte per la tutela del diri… -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola covid Covid a scuola, la probabilità di diffusione del virus è estremamente bassa. Lo dice il pediatra Rino Agostiniani (SIP) Orizzonte Scuola Covid, sindaco Abramo: stop didattica in presenza in scuola paritaria di Catanzaro

"Il provvedimento arriva a seguito della comunicazione di alcuni casi di positività, accertati a mezzo di tampone molecolare dell'Asp ...

Vernio, scuola provvisoria quasi pronta. Nuovo asilo nido a Sant’Ippolito

"Una solida rete di collaborazione tra Comune, scuola, famiglie e volontariato ci ha permesso di far fronte all'emergenza Covid ma nello stesso tempo abbiamo sempre lavorato ai progetti per il futuro: ...

"Il provvedimento arriva a seguito della comunicazione di alcuni casi di positività, accertati a mezzo di tampone molecolare dell'Asp ..."Una solida rete di collaborazione tra Comune, scuola, famiglie e volontariato ci ha permesso di far fronte all'emergenza Covid ma nello stesso tempo abbiamo sempre lavorato ai progetti per il futuro: ...