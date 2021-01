Sci, sospeso il trasferimento delle squadre a Wengen (Di lunedì 11 gennaio 2021) Colpa di scena in vista delle gare di Coppa del mondo di Wengen (due discese il 15 e il 16 e uno slalom il 17): a causa del focolaio Covid nella località svizzera, la Federazione internazionale ha ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 11 gennaio 2021) Colpa di scena in vistagare di Coppa del mondo di(due discese il 15 e il 16 e uno slalom il 17): a causa del focolaio Covid nella località svizzera, la Federazione internazionale ha ...

Gazzetta_it : La tappe di #Coppa del Mondo a #Wengen a rischio per il Covid - aldoceccarelli : @tudissi @alyssathegurl @stefanoepifani Oggi intanto... pure @sci_hub è stato sospeso - insomniac39012 : RT @RadioProzac: Twitter ha sospeso l'account di #scihub. La creatrice di sci-hub, Alexandra Elbakyan, lo stava usando per difendersi: a di… - ArgiaSbolenfi : RT @RadioProzac: Twitter ha sospeso l'account di #scihub. La creatrice di sci-hub, Alexandra Elbakyan, lo stava usando per difendersi: a di… - ale_colaianni : RT @RadioProzac: Twitter ha sospeso l'account di #scihub. La creatrice di sci-hub, Alexandra Elbakyan, lo stava usando per difendersi: a di… -

Ultime Notizie dalla rete : Sci sospeso Gare di Wengen a rischio: la Fis non permette ancora la trasferta alle squadre La Gazzetta dello Sport Sci: a Flachau sfida Vhlova-Shiffrin, 6 le azzurre

Allarme Covid e trasferta per ora sospesa a Wengen, mentre domani sera a Flachau quinto slalom donne della stagione di Cdm dopo i due di Levi, Semmering e Zagabria. (ANSA) ...

Sci: Covid, Fis sospende trasferte atleti a Wengen

Colpa di scena in vista delle gare di Cdm di Wengen: a causa degli alti numeri di infezione covid, Fis stamani ha invitato gli atleti a non partire ancora verso la localita' svizzera. (ANSA) ...

Allarme Covid e trasferta per ora sospesa a Wengen, mentre domani sera a Flachau quinto slalom donne della stagione di Cdm dopo i due di Levi, Semmering e Zagabria. (ANSA) ...Colpa di scena in vista delle gare di Cdm di Wengen: a causa degli alti numeri di infezione covid, Fis stamani ha invitato gli atleti a non partire ancora verso la localita' svizzera. (ANSA) ...