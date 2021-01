Riabilitare Gianfranco Fini

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 11 gennaio 2021) Mario Landolfi-ex ministro di An, oggi editorialista del Secolo d’Italia - si è accomodato sulle colonne del Foglio vergando un corsivo che si intesta una missione spericolata: la riabilitazione a destra di, un tempo padre padrone della destra italiana, l’uomo che la traghettò dal ghetto a una fulgida stagione di governo, passando per un’abiura del fascismo inimmaginabile nel vecchio Msi che un secolo prima lo aveva eletto segretario. Oggiè l’uomo nero per il popolo della destra: gli si rimprovera lo sgambetto a Berlusconi, la rottura del centrodestra, la nota vicenda della casa di Montecarlo; e giacché il conto è aperto, ciascuno ci aggiunge le recriminazioni che non ebbe il coraggio di esprimere nel tempo del soleano allo zenit. I partiti si sciolgono così, come le grandi famiglie, tra il ...