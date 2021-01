Pierpaolo Pretelli/ Rischia la nomination a causa di Giulia Salemi? (Di lunedì 11 gennaio 2021) Pierpaolo Pretelli in nomination al Grande Fratello Vip 2020? A causa del suo comportamento con Giulia Salemi Rischia grosso ma... Leggi su ilsussidiario (Di lunedì 11 gennaio 2021)inal Grande Fratello Vip 2020? Adel suo comportamento congrosso ma...

giovferrara98 : RT @rebecca_ame: @alfosignorini me la meritavo questa copertina ?? Pierpaolo Pretelli sei sulla mia lista nera per avermi privato di tutto… - giswanheda : RT @Iperborea_: Vorrei che i miei blocchi con lo studio fossero come quelli di Pierpaolo Pretelli con le donne: inesistenti. - MontroneGrazia : RT @rebecca_ame: @alfosignorini me la meritavo questa copertina ?? Pierpaolo Pretelli sei sulla mia lista nera per avermi privato di tutto… - AnnaErrico16 : RT @lidiadipaola: a thread Pierpaolo Pretelli as Elisabetta Gregoraci? #gregorelli -