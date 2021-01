Oroscopo 12 gennaio 2021 | i pronostici di domani

Leggi su italiasera

(Di lunedì 11 gennaio 2021) Ecco un altro appuntamento con le stelle, per conoscere che aria tira in vista della prossima giornata grazie al nuovodi. Vediamo idi, 12, con le variazioni rispetto alle ultime previsioni.12: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro12: Ariete Non essere troppo veloce nel rispondere a questa domanda “innocente”. Prima controlla con gli amici. Potresti essere pronto a cadere.12: Toro Sei sul punto di essere coinvolto nella soap opera di qualcun altro. Ricorda che sei sempre libero di cambiare canale.12: Gemelli Non litigare per il gusto di ...