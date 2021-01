Nel Lazio 1.254 nuovi casi e 45 morti, a Roma 564 positivi (Di lunedì 11 gennaio 2021) Sono 1.254 i nuovi positivi nel in base al di oggi 11 gennaio 2021 , su un totale di oltre 10 mila tamponi processati per un rapporto positivi/tamponi dell'11%. I morti nelle ultime 24 ore sono stati ... Leggi su leggo (Di lunedì 11 gennaio 2021) Sono 1.254 inel in base al di oggi 11 gennaio 2021 , su un totale di oltre 10 mila tamponi processati per un rapporto/tamponi dell'11%. Inelle ultime 24 ore sono stati ...

