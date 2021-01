Milano, ragazza di 14 anni si fa tagliare le labbra per somigliare a Joker: denunciato il fidanzatino: «Era una prova di dolore» (Di lunedì 11 gennaio 2021) Volevano capire quanto riuscissero a sopportare il dolore. Così si sono tagliati le labbra per riprodurre un ghigno simile a quello di Joker. Ma per le ferite riportate sono finiti in... Leggi su ilmattino (Di lunedì 11 gennaio 2021) Volevano capire quanto riuscissero a sopportare il. Così si sono tagliati leper riprodurre un ghigno simile a quello di. Ma per le ferite riportate sono finiti in...

michelevillano : Certo ci di dovrà sempre più occupare per il futuro di come preservare le giovani generazioni dalla stupidità Milan… - SmorfiaDigitale : Caso Genovese, la fidanzata di Leali contro una ragazza stuprata: 'A Milano quan... - SmorfiaDigitale : Caso Genovese, la fidanzata di Leali contro una ragazza stuprata: 'A Milano quan... - sognandoilmare_ : ricapitolando: - mi faccio la patente - rapisco @MydIzuku - vado da @hereitswabisabi (messa in mezzo a caso ti… - nonelarena : #nonelarena Caso #Genovese, parla #Macrì l'ex avvocato della ragazza violentata a Milano: 'drogata anche quando era… -