Marche | Acquaroli | “Nel dpcm misure chiare o la gente non ci seguirà”

(Di lunedì 11 gennaio 2021) ANCONA – “Le misure devono essere comprensibili per i cittadini altrimenti c’è il rischio che i cittadini non ci seguano più. Nel mio intervento, oltre a parlare di ristori e ricongiungimenti familiari per chi ha i propri cari nelle regioni limitrofe, ho parlato anche dell’eventualità di cercare una soluzione che porti certezza, altrimenti il rischio enorme è che ci sia una frattura tra quello che cerchiamo di raccomandare e quello che i cittadini recepiscono”. A dirlo è il governatore delle Marche Francesco Acquaroli, a margine di una conferenza stampa che si è tenuta oggi pomeriggio in Regione, commentando l’esito del confronto tra Governo e Regioni sul nuovo Dpcm del 16 gennaio. “Si è trattato ancora di una discussione- dice Acquaroli- Vediamo quello che il Governo metterà in campo. Credo che si tratterà di un’ulteriore stretta dei parametri che porteranno le Regioni ad essere collocate più facilmente in fasce con più restrizioni. Noi chiediamo certezza da qui a qualche mese perché dal 5 novembre ad oggi abbiamo avuto un cambio repentino dei Dpcm”.