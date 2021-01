Lino Banfi in lacrime a “Oggi è un altro giorno”: «Mi sentivo in colpa per mia figlia Rosanna» (Di lunedì 11 gennaio 2021) Ospite a “Oggi è un altro giorno” Lino Banfi, all’anagrafe Pasquale Zagaria, si è raccontato a 360° da Serena Bortone, parlando della sua lunga carriera e della meravigliosa storia d’amore con la sua Lucia. L’intervista ha preso il via dal successo straordinario di “Un medico in famiglia”: «Io ho dato a nonno Libero un po’ di signorilità, Ho preso molto da lui, la versione spagnola era più cattiva, scurrile. Cucimmo il personaggio addosso a me. Ma ho avuto molto: la simpatia, l’amore di tre generazioni e sto per abbracciare la quarta», ha spiegato l’attore. leggi anche l’articolo —> Lino Banfi malattia moglie: l’attore parla del suo dramma familiare Sul set de “Il medico in famiglia” Lino Banfi si è legato particolarmente a Giulio ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 11 gennaio 2021) Ospite a “è un, all’anagrafe Pasquale Zagaria, si è raccontato a 360° da Serena Bortone, parlando della sua lunga carriera e della meravigliosa storia d’amore con la sua Lucia. L’intervista ha preso il via dal successo straordinario di “Un medico in famiglia”: «Io ho dato a nonno Libero un po’ di signorilità, Ho preso molto da lui, la versione spagnola era più cattiva, scurrile. Cucimmo il personaggio addosso a me. Ma ho avuto molto: la simpatia, l’amore di tre generazioni e sto per abbracciare la quarta», ha spiegato l’attore. leggi anche l’articolo —>malattia moglie: l’attore parla del suo dramma familiare Sul set de “Il medico in famiglia”si è legato particolarmente a Giulio ...

