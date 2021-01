La Donazzan ha fatto bene a scusarsi Ma “Faccetta nera” è un inno all’integrazione

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 11 gennaio 2021) È un peccato che Elenasi sia scusata per aver canticchiatodai microfoni de La Zanzara, trasmissione corsara sconsigliata ai poveri di spirito e ai deboli di stomaco. Ma essendo assessore alla regione Veneto la comprendiamo: onori ed oneri. È un peccato, dicevamo, perchéè tra i canti più popolari del Ventennio. Non era raro sentirlo fischiettare distrattamente e comunque ben al riparo dai furori della legge Scelba. In un paese del Casertano capitò addirittura che ne accennassero qualche nota alla Festa dell’Unità. Un banale errore di spartito scevro da qualsiasi intento provocatorio. I musicanti erano strimpellatori per diletto. «Rossi o neri – si difesero loro – siamo tutti italiani».è la più popolare tra le ...