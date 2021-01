Genoa, Marchetti porta la Ferrari all'autolavaggio: gliela restituiscono distrutta (Di lunedì 11 gennaio 2021) Secondo la ricostruzione del 'corrieredellosport.it', l'uomo ha perso il controllo della Rossa di Marchetti che è andata a sbattere contro cinque auto parcheggiate in via Pacoret de Saint Bon per poi ... Leggi su calciomercato (Di lunedì 11 gennaio 2021) Secondo la ricostruzione del 'corrieredellosport.it', l'uomo ha perso il controllo della Rossa diche è andata a sbattere contro cinque auto parcheggiate in via Pacoret de Saint Bon per poi ...

Corriere : Genoa, lava la Ferrari di Marchetti e per riportargliela la distrugge in un incidente - Corriere : Genoa, lava la Ferrari di Marchetti e per riportargliela la distrugge in un incidente - Gazzetta_it : #Genoa, distrutta la #Ferrari di #Marchetti: un addetto dell'autolavaggio gliela stava riportando - stefano_gatto97 : RT @Gazzetta_it: #Genoa, distrutta la #Ferrari di #Marchetti: un addetto dell'autolavaggio gliela stava riportando - calciomercatoit : #Genoa, disavventura per #Marchetti: distrutta la sua Ferrari mentre gliela riportavano dall'autolavaggio -