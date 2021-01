Genoa, distrutta la Ferrari di Marchetti: voleva solo farla lavare (Di lunedì 11 gennaio 2021) . Il portiere rossoblù si stava allenando mentre è avvenuto l’incidente Sembra la storia di un B movie degli anni ’80 e invece è tutto vero. Il “povero” Federico Marchetti, portiere del Genoa, si è ritrovato la propria Ferrari distrutta in un incidente. Il bello, o L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 11 gennaio 2021) . Il portiere rossoblù si stava allenando mentre è avvenuto l’incidente Sembra la storia di un B movie degli anni ’80 e invece è tutto vero. Il “povero” Federico, portiere del, si è ritrovato la propriain un incidente. Il bello, o L'articolo proviene da Inews.it.

Corriere : Genoa, lava la Ferrari di Marchetti e per riportargliela la distrugge in un incidente - Corriere : Genoa, lava la Ferrari di Marchetti e per riportargliela la distrugge in un incidente - SkySport : Marchetti, Ferrari distrutta da un dipendente di un'autolavaggio mentre lui si allenava - 2essera : RT @Italia_Notizie: Genoa, lava la Ferrari di Marchetti e per riportargliela la distrugge - IphoenixIt : RT @DiMarzio: Distrutta la Ferrari del portiere del #Genoa #Marchetti -