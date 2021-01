Fermiamo la mano del boia contro Lisa Montgomery (Di lunedì 11 gennaio 2021) Il 2021 rischia di aprirsi con un triste primato: la prima esecuzione, dal 1953, di una donna. Condannata nel 2007 per l’omicidio di una giovane donna incinta all’ottavo mese, Lisa Montgomery verrà uccisa a seguito di un atto federale insieme ad altri due condannati a morte: Corey Johnson e Dustin Higgs. Un’esecuzione prevista prima dell’insediamento del nuovo presidente Joe Biden il quale, peraltro, si è proprio impegnato ad abolire la pena di morte federale. Nulla, ad oggi, hanno potuto le istanze degli avvocati della difesa i quali, in virtù dell’infermità mentale della Montgomery avevano richiesto di commutare la sua condanna in ergastolo. Numerose le prese di posizione pubbliche negli Usa e non solo affinché intervenga direttamente il presidente Donald Trump, per fermare in extremis le esecuzioni dei tre condannati a morte. Se ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 11 gennaio 2021) Il 2021 rischia di aprirsi con un triste primato: la prima esecuzione, dal 1953, di una donna. Condannata nel 2007 per l’omicidio di una giovane donna incinta all’ottavo mese,verrà uccisa a seguito di un atto federale insieme ad altri due condannati a morte: Corey Johnson e Dustin Higgs. Un’esecuzione prevista prima dell’insediamento del nuovo presidente Joe Biden il quale, peraltro, si è proprio impegnato ad abolire la pena di morte federale. Nulla, ad oggi, hanno potuto le istanze degli avvocati della difesa i quali, in virtù dell’infermità mentale dellaavevano richiesto di commutare la sua condanna in ergastolo. Numerose le prese di posizione pubbliche negli Usa e non solo affinché intervenga direttamente il presidente Donald Trump, per fermare in extremis le esecuzioni dei tre condannati a morte. Se ...

