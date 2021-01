Donazzan (FdI), rimossa da ogni social dopo aver cantato 'Faccetta Nera, ora frigna: 'pulizia etnica' (Di lunedì 11 gennaio 2021) L'assessora regionale di F Elena Donazzan si era fatta notare per aver cantato Faccetta Nera in Radio durante la trasmissione La Zanzara. Ora il suo profilo Facebook, Twitter e Instagram è stato ... Leggi su globalist (Di lunedì 11 gennaio 2021) L'assessora regionale di F Elenasi era fatta notare perin Radio durante la trasmissione La Zanzara. Ora il suo profilo Facebook, Twitter e Instagram è stato ...

repubblica : FdI, assessora veneta Donazzan canta alla radio 'Faccetta nera'. Il centrosinistra: 'Dimissioni subito'. Zaia: 'Si… - fanpage : ersi di un'epoca buia per la nostra storia, ma l'assessora dichiara: 'La preferisco a 'Bella ciao''. Scoppia la buf… - RosannaVaroli : FdI, assessora veneta Donazzan canta alla radio 'Faccetta nera'. Il centrosinistra: 'Dimissioni sub… - Lucetta88149700 : RT @DAVIDPARENZO: Aggiungo solo che in Germania non sarebbe possibile avere un politico che canticchia “Die Fahne hoch”. Tutto qua. FdI, as… - tarutac : RT @R_I_S_P_E_T_T_O: Non se ne può più di questi FdI, assessora veneta Donazzan canta alla radio 'Faccetta nera'. Il centrosinistra: 'Dimi… -