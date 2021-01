Dakar 2021, Stage 8 - Al-Attiyah vince e accorcia le distanze su Peterhansel (Di lunedì 11 gennaio 2021) Nasser Al-Attiyah ha vinto anche l'ottava prova della Dakar, ossia la seconda parte della tappa Marathon che ha portato la carovana da Sakaka a Neom, in un percorso di 375 chilometri di prova cronometrata. Il pilota della Toyota Gazoo Racing ha completato il percorso in 2 ore, 56 minuti e 56 secondi, mettendosi alle spalle i due buggy della Mini JCW X-Raid guidati da Carlos Sainz e Stéphane Peterhansel. Il francese, che resta leader della classifica generale, perde però tre minuti nei confronti del suo diretto avversario: la gara è ora più aperta che mai. Al-Attiyah all'attacco. Il qatariota, a bordo del suo Hilux ufficiale, è riuscito a imporre il proprio ritmo fin dai primi chilometri di gara e ha mantenuto la leadership per due terzi della prova, tagliando il traguardo con il miglior tempo. ... Leggi su quattroruote (Di lunedì 11 gennaio 2021) Nasser Al-ha vinto anche l'ottava prova della, ossia la seconda parte della tappa Marathon che ha portato la carovana da Sakaka a Neom, in un percorso di 375 chilometri di prova cronometrata. Il pilota della Toyota Gazoo Racing ha completato il percorso in 2 ore, 56 minuti e 56 secondi, mettendosi alle spalle i due buggy della Mini JCW X-Raid guidati da Carlos Sainz e Stéphane. Il francese, che resta leader della classifica generale, perde però tre minuti nei confronti del suo diretto avversario: la gara è ora più aperta che mai. Al-all'attacco. Il qatariota, a bordo del suo Hilux ufficiale, è riuscito a imporre il proprio ritmo fin dai primi chilometri di gara e ha mantenuto la leadership per due terzi della prova, tagliando il traguardo con il miglior tempo. ...

