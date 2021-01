Da Uomini e Donne La Nuova fiamma di Mario Balotelli!

Leggi su gossipnews.tv

(Di lunedì 11 gennaio 2021) Un clamoroso rumor in questi giorni sul web, che sta portando molti a calarsi nei panni del detective. Il gossip riguarda il bomberBalotelli. Già, proprio così! Sembrerebbe infatti che il calciatore stia avendo un flirt con una famosa ex-corteggiatrice di. Scopriamo insieme chi è! Ultimamente il grandeBalotelli è tornato sotto i riflettori. Complici, soprattutto, due concorrenti dell’attuale edizione del Grande Fratello Vip. Il primo, il fratello Enock – non più nella Casa – che ha partecipato al reality con il chiaro intento di rappresentare i ragazzi afroitaliani in uno dei programmi più seguiti dai telespettatori, un grido di protesta contro il razzismo. Un ragazzo semplice e sorridente, il quale è piaciuto molto al pubblico. E poi, ancora in gioco, la sua ex...