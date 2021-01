Covid, nuovo Dpcm dal 16 gennaio: ecco tutte le ipotesi (Di lunedì 11 gennaio 2021) Covid – Oggi i presidenti delle Regioni si riuniranno per decidere le regole che entreranno in rigore con un nuovo Dpcm o un decreto legge dal 16 gennaio e che dureranno da 45 giorni a un mese. Tornerà la zona gialla e comparirà quella bianca. Covid, le ipotesi sul Dpcm del 16 gennaio Una cosa è certa: il governo dice stop alla movida, o a quel che ne resta. Le regole del periodo natalizio sono servite ben poco, e ora gli oltre 18mila contagi e il tasso di positività al 13,3 preoccupano. Rimane il coprifuoco dalle 22 alle 5; inoltre, non ci si potrà spostare tra regioni anche se gialle, se non per motivi di salute, lavoro e comprovata necessità, tra cui sembra rientrare anche lo studio. C’è anche l’ipotesi della chiusura dei ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 11 gennaio 2021)– Oggi i presidenti delle Regioni si riuniranno per decidere le regole che entreranno in rigore con uno un decreto legge dal 16e che dureranno da 45 giorni a un mese. Tornerà la zona gialla e comparirà quella bianca., lesuldel 16Una cosa è certa: il governo dice stop alla movida, o a quel che ne resta. Le regole del periodo natalizio sono servite ben poco, e ora gli oltre 18mila contagi e il tasso di positività al 13,3 preoccupano. Rimane il coprifuoco dalle 22 alle 5; inoltre, non ci si potrà spostare tra regioni anche se gialle, se non per motivi di salute, lavoro e comprovata necessità, tra cui sembra rientrare anche lo studio. C’è anche l’della chiusura dei ...

