Coronavirus: Fontana, 'ondeggiamento zone non dà stabilità, oggi incontro Governo' (Di lunedì 11 gennaio 2021) Milano, 11 gen. (Adnkronos) - Il presidente della Lombardia, Attilio Fontana, avrà un incontro oggi con il Governo "per capire quali sono i nuovi parametri, le nuove condizioni per cui si viene inseriti nelle zone". Lo ha spiegato a SkyTg24, parlando dell'emergenza Covid19. "Ci sono comportamenti che non possiamo più permetterci. L'ondeggiamento tra zone arancioni, gialle e rosse non porta a stabilità, dobbiamo concentrarci su quei comportamenti assolutamente da escludere, di quelle attività da non svolgere. Ciò consentirebbe un andamento più equilibrato", aggiunge. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 11 gennaio 2021) Milano, 11 gen. (Adnkronos) - Il presidente della Lombardia, Attilio, avrà uncon il"per capire quali sono i nuovi parametri, le nuove condizioni per cui si viene inseriti nelle". Lo ha spiegato a SkyTg24, parlando dell'emergenza Covid19. "Ci sono comportamenti che non possiamo più permetterci. L'traarancioni, gialle e rosse non porta a, dobbiamo concentrarci su quei comportamenti assolutamente da escludere, di quelle attività da non svolgere. Ciò consentirebbe un andamento più equilibrato", aggiunge.

