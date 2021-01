Coronavirus: fasce con soglie più basse in nuovo Dpcm, Conte 'impennata contagi'/Adnkronos (2) (Di lunedì 11 gennaio 2021) (Adnkronos) - Linea prudente anche se sembra non ci sarà l'ipotesi di week end arancioni in tutta Italia, come l'ultimo fine settimana, nel nuovo testo. "Nella bozza non c'è", ha detto Speranza alle regioni. Anche se alcuni governatori, come Vincenzo De Luca, avrebbero preferito una zona arancione nazionale con strette ulteriori eventualmente, per mantenere una linea di prudenza su tutto il territorio. Si valuta l'ingresso di un nuovo colore nella fasce: la zona bianca nel caso di soglie molto basse "per dare un segnale che il Paese sta facendo un lavoro che gli consentirà di entrare in una fase diversa in un tempo medio", ha spiegato Speranza. Alla riunione di oggi ha partecipato anche la neo-assessore alla Sanità lombarda, Letizia Moratti, a cui il ministro Boccia ha fatto gli ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 11 gennaio 2021) () - Linea prudente anche se sembra non ci sarà l'ipotesi di week end arancioni in tutta Italia, come l'ultimo fine settimana, neltesto. "Nella bozza non c'è", ha detto Speranza alle regioni. Anche se alcuni governatori, come Vincenzo De Luca, avrebbero preferito una zona arancione nazionale con strette ulteriori eventualmente, per mantenere una linea di prudenza su tutto il territorio. Si valuta l'ingresso di uncolore nella: la zona bianca nel caso dimolto"per dare un segnale che il Paese sta facendo un lavoro che gli consentirà di entrare in una fase diversa in un tempo medio", ha spiegato Speranza. Alla riunione di oggi ha partecipato anche la neo-assessore alla Sanità lombarda, Letizia Moratti, a cui il ministro Boccia ha fatto gli ...

SkyTG24 : Coronavirus, news. Dpcm, ipotesi stretta su spostamenti. Oggi torna Italia divisa in fasce - sbonaccini : ????Le VACCINAZIONI anti-Covid fatte in Emilia-Romagna, aggiornamento on line in tempo reale NUOVO SITO della… - infoitinterno : Coronavirus: Speranza, 'conservare modello per fasce con abbassamento soglie' - TV7Benevento : Coronavirus: Speranza, 'conservare modello per fasce con abbassamento soglie'... - TV7Benevento : Coronavirus: Boccia a regioni, 'sistema a fasce ci ha salvato, ristori per attività chiuse'... -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus fasce Covid, cambiano i criteri delle fasce: il Veneto verso la zona rossa Corriere della Sera Coronavirus: fasce con soglie più basse in nuovo Dpcm, Conte 'impennata contagi'/Adnkronos (2)

(Adnkronos) - Linea prudente anche se sembra non ci sarà l'ipotesi di week end arancioni in tutta Italia, come l'ultimo fine settimana, nel nuovo ...

Nuovo Dpcm: verso stop a spostamenti tra regioni

(Adnkronos) - Linea prudente anche se sembra non ci sarà l'ipotesi di week end arancioni in tutta Italia, come l'ultimo fine settimana, nel nuovo ... Nel nuovo Dpcm verso lo stop allo spostamento tra regioni gialle e stretta sulla movida: le nuove regole dovrebbero entrare in vigore da giovedì Stop agli spostamenti tra regioni gialle, giro di vi ...