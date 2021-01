Coppa Italia, ottavi di finale tutte in tv Rai: orari, date e telecronisti (Di lunedì 11 gennaio 2021) Scatta da domani la Coppa Italia con tutte le big in campo. La Rai trasmetterà le partita in chiaro e in diretta così come avviene da anni dagli ottavi di finale in poi. Si parte domani martedì 12 gennaio e si arriverà fino a mercoledì 10 febbraio quando si giocheranno 16 partite in 28 giorni, praticamente una partita ogni due. Un programma fittissimo, al quale si aggiunge anche la SuperCoppa, Juve-Napoli, in programma a Reggio Emilia mercoledì 20 gennaio. ottavi finale Coppa Italia MARTEDI' 12 Milan-Torino, in diretta dal Meazza di San Siro, su Rai1 alle 20.45, con la telecronaca affidata a Luca De Capitani e Manuel Pasqual, le interviste e gli interventi da bordocampo di Francesco Rocchi e il presentation studio con ... Leggi su itasportpress (Di lunedì 11 gennaio 2021) Scatta da domani laconle big in campo. La Rai trasmetterà le partita in chiaro e in diretta così come avviene da anni daglidiin poi. Si parte domani martedì 12 gennaio e si arriverà fino a mercoledì 10 febbraio quando si giocheranno 16 partite in 28 giorni, praticamente una partita ogni due. Un programma fittissimo, al quale si aggiunge anche la Super, Juve-Napoli, in programma a Reggio Emilia mercoledì 20 gennaio.MARTEDI' 12 Milan-Torino, in diretta dal Meazza di San Siro, su Rai1 alle 20.45, con la telecronaca affidata a Luca De Capitani e Manuel Pasqual, le interviste e gli interventi da bordocampo di Francesco Rocchi e il presentation studio con ...

TORINO- Dopo la vittoria contro il Sassuolo di ieri sera, quest’oggi la Juventus è tornata subito al lavoro alla Continassa per preparare la sfida di Coppa Italia contro il Genoa, prevista per mercole ...

