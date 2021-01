Censura social? La libertà privata vale più della libertà d' impresa

Leggi su panorama

(Di lunedì 11 gennaio 2021) Il capitalismo delle piattaforme digitali si organizza sempre di più come sistema politico e poliziesco. Negli ultimi giorni Facebook e Twitter hanno emesso un ban permanente sugli account personali di Donald Trump; numerosi tweet dell'account ufficiale Potus sono stati oscurati; il canale YouTube di Steve Bannon è stato rimosso; l'app concorrente di Twitter Parler è stata rimossa dagli store di Google e Apple. Siamo di fronte ad una manovra coordinata, un interventismo politico sproporzionato dei colossi digitali sulle proprie infrastrutture e verso i loro utenti. Il detonatore è stata l'invasione dei supporter trumpiani ad un Congresso sprovvisto e indifeso. Tuttavia, l'impressione è che nella valle del silicio non aspettassero altro che un casus belli per regolare i conti. Da mesi tra segnalazioni, bollini ed oscuramenti inetwork sanzionavano il Presidente ...