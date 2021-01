CD Projekt Red: stavolta guai in arrivo dall’antitrust polacca (Di lunedì 11 gennaio 2021) Il lancio di Cyberpunk 2077 su console old-gen è stato un reale disastro e stavolta CD Projekt Red potrebbe avere problemi seri con l’antitrust polacca Vi abbiamo già parlato diverse volte di tutti i problemi che CD Projekt Red ha avuto a seguito del disastroso lancio di Cyberpunk 2077. Partito dall’essere uno dei titoli più attesi del 2020, quello che doveva chiudere l’anno nel migliore dei modi, il gioco dell’azienda polacca si è ritrovato poi successivamente a cadere in un baratro di commenti negativi, rimborsi e rancore. Cyberpunk 2077 su PlayStation 4 base e Xbox One è praticamente ingiocabile, vessato da una marea di problemi tecnici, bug e freeze inenarrabile. La condotta dei vertici di CD Projekt Red ha fatto infuriare non solo i consumatori, che hanno iniziato a catena a ... Leggi su tuttotek (Di lunedì 11 gennaio 2021) Il lancio di Cyberpunk 2077 su console old-gen è stato un reale disastro eCDRed potrebbe avere problemi seri con l’antitrustVi abbiamo già parlato diverse volte di tutti i problemi che CDRed ha avuto a seguito del disastroso lancio di Cyberpunk 2077. Partito dall’essere uno dei titoli più attesi del 2020, quello che doveva chiudere l’anno nel migliore dei modi, il gioco dell’aziendasi è ritrovato poi successivamente a cadere in un baratro di commenti negativi, rimborsi e rancore. Cyberpunk 2077 su PlayStation 4 base e Xbox One è praticamente ingiocabile, vessato da una marea di problemi tecnici, bug e freeze inenarrabile. La condotta dei vertici di CDRed ha fatto infuriare non solo i consumatori, che hanno iniziato a catena a ...

