Capitol Hill, emerge una sconvolgente verità (Di lunedì 11 gennaio 2021) MILLENNIUMNEWS.IT - Le verità mai dette In un’intervista al Washington Post il capo uscente della polizia di Capitol Hill rivela i retroscena sul mancato intervento della L'articolo proviene da MILLENNIUMNEWS.IT. Leggi su millenniumnews (Di lunedì 11 gennaio 2021) MILLENNIUMNEWS.IT - Lemai dette In un’intervista al Washington Post il capo uscente della polizia dirivela i retroscena sul mancato intervento della L'articolo proviene da MILLENNIUMNEWS.IT.

thehill : FBI: No evidence antifa involved in Capitol riot - alex_orlowski : Povero Capitano ieri ha perso di colpo 1857 followers qui su twitter. Ovviamente simpatizzanti dell'assalto a Capi… - RaiNews : Papa Francesco: 'Io credo che eticamente tutti debbano prendere il vaccino, è un'opzione etica, perché tu ti giochi… - damonirella : RT @SaverioCongedo: Ashli Babbitt, 35 anni, colpita a morte da un proiettile nei disordini a Capitol Hill. Avete notizia di democratici ind… - we_ci65 : RT @alex_orlowski: I patrioti che hanno fatto irruzione a Capitol Hill, piangono quando scoprono di essere in NO -FLY LISTS , e non poter v… -