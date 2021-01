Viabilità Roma Regione Lazio del 10-01-2021 ore 16 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 10 gennaio 2021)DEL 10 GENNAIOORE 16:20 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO IN COLLABORAZIONE CON LA. CIRCONE AL MOMENTO SEMPRE SCORREVOLE SUL RACCORDO ANULARE COME SU GRAN PARTE DELLE STRADE ED AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. RIAPERTA POI AL TRAFFICO VIA DELLA STORTA A SEGUITO DI UN INCIDENTE, ALL’ALTEZZA DI VIA DOMENICO MONTAGNANA. PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO, RICORDIAMO CHE SONO CHIUSE LE STAZIONE DELLA METRO B CASTRO PRETORIO E POLICLINICO, PER LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLE SCALE MOBILI. INOLTRE, SULLA METRO A SEGNALIAMO CHE LA STAZIONE MANZONI È ATTIVA PER LA SOLA USCITA A CAUSA DI GUASTO TECNICO. PER ACCESSO METRO A UTILIZZARE STAZIONE VITTORIO EMANUELE. LAVORI ANCHE SULLA TRATTA REGIONALE DELLA ...